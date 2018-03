Esprits criminels : Dorado falls

Dorado falls

Un homme se rend dans les locaux de Synalock, une société de sécurité implantée à Charlottesburg, en Virginie, et y massacre huit personnes. Dépêchée sur place, l'équipe ne tarde pas à établir que le tueur est un professionnel et qu'il avait pour cible le patron de l'entreprise, Adam Warner. Quelque temps plus tard, Mark et Mary Dolan sont retrouvés abattus dans leur maison. Les enquêteurs relient d'emblée les deux affaires.

Déconseillé aux moins de 10 ans



Les survivants

Le proviseur Givens est assassiné alors qu'il s'apprêtait à commémorer le massacre commis dans son lycée dix ans auparavant. A l'époque, un élève, Randy Slade, avait abattu certains de ses camarades avant de faire exploser une bombe. Rossi et Hotchner interrogent le petit frère de Randy, Brandon, aujourd'hui adolescent. Dans sa chambre, ils trouvent une liste recensant les personnes que Randy voulait tuer.

Déconseillé aux moins de 12 ans