Épidémie de grippe : les dangers du surdosage du paracétamol

Esther Parau Cordette et Jeanne Tinorua Tehuritaua

Un non-respect de la posologie peut avoir des conséquences gravissimes sur le foie. "Le foie ne fonctionne plus. Or, le foie est un organe vital et il y a un risque de décès, et on a besoin d'une greffe du foie. La surdose du paracétamol est devenue la première cause de greffe du foie en France" explique le docteur Bertrand Codant, gastro-entérologue à l’hôpital du TaaoneIl n’est pas non plus recommandé de prendre le médicament quotidiennement plus de 5 jours, ni de l’ingérer à jeun : "Il y a un produit dans le foie qui protège du paracétamol qui s'appelle le glutathion. Et si vous ne mangez pas, ce produit diminue énormément et votre foie n'est donc plus protégé. Et 5 grammes par jour pendant 1 semaine 10 jours peut suffire à faire une hépatite grave au paracétamol" poursuit le docteur Bertrand Codant.L’agence nationale du médicament veut que toutes les boites de paracétamol comportent des messages d’alerte pour prévenir des risques de consommation excessive.