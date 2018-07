Envie d'apprendre à faire un Tifaifai ?

Rédaction web avec Laure Philiber

En ce mois du Tiurai, toute la Polynésie est à la fête, les artisans du marché ne font pas exception. Ce mercredi 18 juillet s’est ouvert le heiva du marché. Un événement étalé sur deux jours seulement et qui met cette année à l’honneur : l’art de la confection du tifaifai.« Comme on est en période de heiva, on s’est dit pourquoi ne pas organiser nous aussi un petit heiva au niveau du marché. C’est pour mettre en valeur le savoir-faire de nos commerçants. » explique Agnès Champs conseillère municipale en charge du marché.Sur place, vous plongez dans l’accueil traditionnel et la chaleur humaine véhiculée par les artisanes, qui vous attendent les bras ouverts pour vous initier à leur art. « Les gens ont envie d’apprendre mais il y a une façon aussi de les inviter à venir vers nous. (...) c’est très important parce qu’elles ont envie d’en vivre et de gagner leur vie » raconte mama Fauura.Autour d’un "tableau vivant", une dizaine de mamas apprennent aux jeunes filles à coudre un Tifaifai. La Miss Tahiti 2018 Vaimalama Chaves faisait partie de celles qui se sont initiés, ce mercredi matin. Un grande première pour elle. « Ça n’a pas l’air si difficile que ça mais ça demande beaucoup d’investissement temporel je pense » qui explique également qu’elle souhaite utiliser son statut de Miss Tahiti pour valoriser la culture polynésienne.Des panneaux explicatifs ainsi que de vieilles machines à coudres ont été installés pour plonger les visiteurs dans l’ambiance. « Le Tifaiafi a une vielle histoire puisque la couture a été introduite en 1820 en Polynésie française par le biais des missionnaires et au début c’était le patchwork. Ensuite les polynésiennes se sont appropriées des techniques venues de l’occident et ont apporté leur touche en mettant des feuillages, des fleurs etc... » raconte Vaihere Tehei, la directrice du marché.Les "tifaifaiseuses" vous attendent encore ce jeudi 19 juillet, entre 9 heures et 14 heures.