Entrepreneuriat innovant : la Polynesian tech devient une communauté French tech

Coordonner les structures d’accompagnement, de mentoring, d’incubation et d'accélération des startups en Polynésie française et soutenir les initiatives privées pour l’accélération de notre écosystème digital. Faciliter et amplifier les échanges entre les startups, les entreprises, les opérateurs publics et les administrations sur le principe d’Open Innovation. Mettre en place des passerelles internationales, et particulièrement tisser des liens entrepreneuriaux avec les Pays et Territoires de notre région océanienne, notamment nos voisins de Nouvelle-Calédonie. Proposer des outils digitaux simples, collaboratifs et gratuits pour informer la Communauté des initiatives, actualités et événements de l’écosystème en totale transparence : agenda des manifestations, actualités de la Polynesian Tech, annuaire de ses membres, offres et recherches de stages et d’emplois, newsletters, réseaux sociaux…

En janvier, la Polynesian tech, communauté des entrepreneurs innovants de Polynésie, lancée en octobre 2018, postulait pour faire partie de la French tech.C'est officiel : la Polynesian tech vient d'intégrer la French Tech, l’un des plus grands réseaux international de l’innovation, fort de plus de 10 000 startups dans le monde. La Polynesian Tech vient d’être labellisée "French Tech Polynésie".La candidature de la Polynesian tech, portée par l'association Digital Festival Tahiti, a été soutenue par plus de 115 startupeurs et entrepreneurs innovants polynésiens, en interactions avec les grandes entreprises, les universitaires, les chercheurs, l’ensemble des acteurs privés et publics de l’écosystème digital du Pays ainsi que des investisseurs.Faire partie de la French tech permettra à la Polynésie de se positionner durablement comme une terre d’innovation, un écosystème digital attractif et innovant en Océanie.Pour les entreprises innovantes du fenua, c'est l'occasion d'accéderdes conseils, outils, un accompagnement et un réseau national voire international.La Polynésie française regorge de talents qui portent aujourd’hui une nouvelle dynamique entrepreneuriale. Elle les pousse à innover, à proposer de nouveaux services aux personnes, à mettre au point des technologies nouvelles, à inventer des solutions pour une société plus inclusive et solidaire.La Polynesian Tech a pour vocation d’accélérer le développement des startups. Ses actions :La Polynesian Tech travaillera également à la mise en oeuvres d'actions du programme Smart Polynesia :Avec la labellisation "French Tech Polynésie", la Polynesian Tech disposera de relais actifs et qualifiés pour booster la visibilité de notre écosystème digital dans le monde, mettre en valeur nos entreprises innovantes, attirer et rassurer les investisseurs, et bénéficier de l’aide de la Communauté French Tech, de ses contacts et de ses boîtes à outils pour aider les startups du fenua à prendre pied sur de nouveaux marchés.La Polynesian Tech organisera régulièrement des événements engageants, en synergie avec les initiatives déjà existantes portées par le Startup Club Tahiti, l’incubateur PRISM, Tahiti DevOps, etc. Conférences, meetups, world cafés... permettront à la Communauté de se retrouver, transmettre cette nouvelle culture de l’innovation et partager son “Startup Spirit”.Et chaque année, le Digital Festival Tahiti mettra en lumière les solutions technologiques les plus récentes, efficientes et pertinentes pour le développement de nos économies insulaires, autour de la dynamique : "#Tech4Islands : Rencontres internationales des îles intelligentes et terres d’innovation".