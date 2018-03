Enquête exclusive : voyage dans la Corée du Nord de Kim Jong Un

Deux journalistes se sont rendus en Corée du Nord sous le prétexte d'un voyage touristique pour filmer avec une caméra discrète l'envers du décor. Ils se sont rendus sur la grande place de Pyongyang où trônent les imposantes statues des dictateurs, en passant par les écoles qui endoctrinent les enfants et l'incroyable musée des atrocités américaines, jusque dans les campagnes pour voir comment, grâce à l'agriculture intensive, le pays s'est relevé de la grande famine des années 90. Sur place, la population reste surveillée jusqu'à l'asservissement. Toute voix dissonante est proscrite. La propagande est omniprésente. Les missiles de Kim Jong Un sont affichés partout. Des chansons guerrières anti-américaines sont chantées dans les écoles primaires, dès l'âge de 3 ans. Leur enquête leur a également emmené en Corée du Sud, rencontrer les opposants de Kim Jong Un : des transfuges qui ont quitté le Nord au péril de leur vie et qui racontent la terreur et la menace permanente dans lequel vit le peuple nord-coréen. Parmi eux, Lee Min-bok, qui organise des lancers de ballons gonflés à l'hydrogène remplis de tracts et de vidéos dénonçant le dictateur, que le vent pousse jusqu'à Pyongyang.