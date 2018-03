Enquête exclusive : Nice, police des mineurs

Magazine présenté par Bernard de la Villardière



La brigade des mineurs de Nice traite plus de 700 dossiers par an : viols, maltraitances, rapts parentaux, prostitution... Entre enquêtes, arrestations et interrogatoires, ce reportage propose aussi un portrait intime des policiers de cette brigade particulière où chacun a un rôle bien défini.



Face à des cas émotionnellement difficiles, il leur faut être fort pour rester à l'écoute et ne jamais renoncer.



Ces hommes et ces femmes mènent de front plusieurs affaires, dont le démantèlement d'un réseau de pédopornographie. Ils doivent aussi retirer à une mère dépassée ses enfants dont elle n'arrive pas à prendre soin, résoudre un cas très complexe d'agressions sexuelles entre adolescents et faire avouer un suspect dans un cas de kidnapping.

Déconseillé aux moins de 12 ans