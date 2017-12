Enfant fa'amu, Sandy retrouve sa famille biologique à quelques jours de Noël

T rois jours avant Noël, on s'est retrouvées sur Facebook. Ca faisait longtemps que je la cherchais. J'avais appelé au tribunal, à la mairie de Papeete. Sa famille adoptive ne souhaitait au départ pas trop que l'on garde vraiment contact. Je l'ai retrouvée sur Facebook grâce à une photo! Elle n'est pas identifiée sur les réseaux sociaux avec un nom que l'on connaît. J'ai eu la puce à l'oreille quand j'ai vu la photo d'elle, sur les réseaux sociaux. Elle avait les traits de mes nièces et neveux. Je l'ai contactée. j'ai eu la certitude que c'était elle lorsqu'elle m'a donné son nom tahitien: Vaitiare. C'est le prénom qu'on lui avait donné lorsqu'elle est née", poursuit Gwendolina.

"J'étais heureuse de la retrouver, juste avant Noël en plus. Sandy était émue, elle a prévenu tout le monde!"



Ici, à Tahiti et aux Tuamotu, les parents et les frères et soeurs de Sandy sont également bouleversés : "Maman a eu des nouvelles de sa fille lors d'une évassan, il y a vingt ans. Depuis : rien. Elle a été très émue de savoir que l'on avait retrouvé Vaitiare. Elle veut lui envoyer des robes tahitiennes, des coquillages, du monoi. On a l'impression d'être au complet aujourd'hui, on ne l'a jamais oubliée. Elle faisait partie des partages des terres... c'est notre soeur. On est heureux aujourd'hui."



Sandy, la jeune femme fa'amu, vit à présent dans le Sud de la France. Elle a confié a sa grande soeur qu'elle espère venir voir sa famille biologique bientôt : "Aujourd'hui, Sandy est fiancée, elle a un bébé. Elle a le projet de nous rencontrer ici... c'est un peu cher encore pour le moment".



Laure Philiber