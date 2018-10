Enchères : un mégot de Johnny vendu 319 euros

Avec AFP

Une centaine de pièces en rapport avec Johnny Hallyday étaient mises en vente sur quelque 350 lots par la maison Coutau-Bégarie à Drouot, au lendemain de la sortie de l'album posthume du rockeur "Mon pays c'est l'amour".Une trentaine venait de la collection personnelle d' Adeline Blondie au, troisième épouse de Johnny Hallyday, un moyen pour elle de "tourner la page", écrit-elle en introduction du catalogue de la vente.La pièce phare de cette collection, la robe de son premier mariage avec Johnny en 1990 - ils s'étaient mariés deux fois avant de se séparer définitivement en 1995 - n'a pas trouvé acquéreur. Cette robe tout en dentelles et fleurs brodées signée Nina Ricci (estimée entre 12 et 15 000 euros soit près de 2 millions de Fcfp) n'a finalement pas dépassé son prix de réserve de 11 000 euros ( 1.3 millions de Fcfp) hors frais.Plusieurs objets ont eux été achetés par "l'entourage de Johnny Hallyday", dont le blouson porté par l'artiste sur la mythique photo de la bande de "Salut les Copains", adjugée à 9 500 euros sans frais (plus d'un million de Fcfp), a-t-on appris auprès de Fabien Lecoeuvre, spécialiste de la chanson française et expert sur cette vente.Ces objets seront probablement destinés, selon lui, à un futur musée en hommage au rockeur décédé l'an dernier.Le record est détenu par le lot 273, une veste du couturier Yves Saint Laurent portée par Johnny lors d'un concert en 1971 au Palais des Sports adjugée 25 520 euros (soit plus de 3 millions de Fcfp) avec frais.Parmi les quelque 300 personnes dans la salle, beaucoup étaient là pour Claude François et Johnny.Un juke-box signé de la main du rockeur a particulièrement retenu l'attention de Lionel, "mais ça c'est simplement un rêve", explique-t-il.Pour Fabien Lecoeuvre, les ventes qui touchent aux idoles de la chanson française représentent toujours une "forte émotion" auprès du public. "Les gens sont très émus, même s'ils ne peuvent pas acheter, de voir toutes ces affaires", a-t-il expliqué à l'AFP. "C'est une sorte de mini-expo Hallyday."Parmi les objets insolites de la vente, des empreintes des visages de Johnny Hallyday, Charles Aznavour et Bourvil, ont trouvé acheteurs, un mégot de gitanes fumé par Johnny s'est quant à lui vendu à 319 euros (plus de 38 000 Fcfp) avec frais.Enfin, un gilet en cuir brodé offert à Johnny Hallyday par le club de motards desperados a été retiré des enchères, après des protestations de certains membres du club sur le véritable propriétaire de l'objet.Au total, l'après-midi de vente aura rapporté 315 338 euros (37.6 millions de Fcfp), frais compris.