En plein tournage d'un clip, un rappeur meurt en montant sur l'aile d'un avion

En effet, lors du tournage de son clip réalisée dans le ciel de la Colombie-Britannique au Canada, Jon James "s’est avancé trop loin sur l’aile et a provoqué un déséquilibre du petit Cessna utilisé pour le tournage, lequel a été aspiré par une spirale descendante que le pilote n’a pas pu maîtriser. Le rappeur s’est accroché longtemps à l'aile, et quand il l'a lâché, il n'a pas eu le temps d’ouvrir son parachute. Il a touché le sol et est mort sur le coup" ont expliqué les équipes de tournage. L'avion a ensuite pu se poser sans heurts et aucun membre de l'équipe n'a été blessé.Dans un communiqué, le management de l'équipe a déclaré : "C’était une personne incroyablement passionnée, toujours souriante. (...) Il avait vraiment un cœur en or. Jon voudrait qu'on se souvienne de lui comme d'un phare qui nous guide pour suivre nos rêves, et il aimerait que tout le monde continue d'être inspiré par sa musique et son message de vie".Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du décès du jeune homme.