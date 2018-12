En métropole, en Italie, en Belgique... la perte de poids de Miss Tahiti fait le buzz

Depuis la parution d'un article de l'Agence France Presse (AFP), l'histoire de Vaimalama Chaves est dans tous les médias people, de métropole jusqu'en Italie.Quelques semaines avant cet article, Tahiti Nui télévision réalisait un reportage dans lequel notre Miss Tahiti nous racontait son parcours. La belle a perdu 10 kg en 4 ans puis 10 de plus avant de se lancer dans l'aventure Miss Tahiti... et de décrocher la couronne.Elle est une des favorites au concours Miss France et pourtant. Miss Tahiti a dû batailler pour avoir ce corps de rêve. "Il y a eu des surnoms qui m’ont particulièrement touchée, tels que "le monstre" ou "t’es grosse, t’es moche, dans la vie y’a des gagnants et des perdants, et je ne veux pas de perdants dans ma famille" (…) quand on est en pleine construction identitaire, c’est vrai que ce n’est pas évident à assumer, mais aujourd’hui je suis reconnaissante d’avoir vécu ça pour être capable d’encaisser et d’être plus forte", confiait Vaimalama à Tahiti Nui Télévision.