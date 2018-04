En lutte contre les nuisances sonores, Te Ora Hau veut trouver un écho dans la campagne des Territoriales

Rédaction web

C’est pour l’association « une grande cause prioritaire du fenua ». Te Ora Hau, association de lutte contre les nuisances sonores, en appelle aux candidats aux élections territoriales. Elle souhaite faire entendre sa voix dans les débats pour que cessent les bruits qu’elle juge intempestifs.Ce mercredi, l’association a envoyé un manifeste aux différents médias. Dans ce communiqué, Te Ora Hau énumère point par point les demandes effectuées aux candidats pour lutter contre les nuisances sonores.Parmi ceux-ci : le respect et l’application des textes de loi et de tous les règlements existants , la création d’une loi du Pays qui vise à interdire le matériel boum boum dans les voitures pour « des raisons de sécurité » ou encore la mise en place d’une législation qui permettrait de limiter les nuisances sonores liées à tout type de trafic aérien.L’association sera-t-elle entendue ?