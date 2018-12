En images : le gala du Conservatoire

Tous les cycles d'étude des classes de 'ori tahiti étaient présents mercredi pour le Gala du conservatoire. Les arts traditionnels étaient aussi représentés par des démonstrations de 'orero, pupu himene, percussions, ukulele... "On voulait travailler les rythmes avec les élèves. Et également, puisqu'on rentre dans la saison de l'abondance, on a travaillé le ton musical avec Matari'i i nia. (...) Le thème a été composé par la section des arts traditionnels. On écrit d'abord le thème et après on met tout ça en musique, en chorégraphies, en orero... On retrouve ce thème dans toutes les prestations de toutes les classes", explique le directeur Fabien Dinard.