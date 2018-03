En images - Une voiture se retrouve sur le toit d'une maison à Te maru ata

M D-M

Une voiture s'est retrouvée sur le toit d'une habitation. L'accident n'a fait aucun blessé mais a provoqué quelques dégâts matériels sur l'habitation. Aucun passager ne se trouvait dans le véhicule. On ne connaît pas pour l'instant les causes de cet accident.La gendarmerie et les pompiers de Punaauia se sont rendus sur place. Une société de remorquage a été appelée pour retirer la voiture du toit.