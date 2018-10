En images - Une fête du potiron réussie à Papeete

Rédaction web

Comme chaque année, la fête du potiron s'est déroulée à Papeete à quelques jours de Halloween. Vendredi et samedi, des jeux, ateliers, concours, dégustations, expo-vente, étaient organisés.Pour les enfants, des bouées à eau gonflables, une distribution de bonbons et la projection de la saga Harry Potter avaient été prévus. Nani le clown était aussi de la partie.Pour les plus grands, une zumba party et un concours de sculpture de potirons. L'événement s'est terminé par la présentation des sculptures et un défilé du concours de déguisements pour enfants.