En images - Miss France parade, les Polynésiens au rendez-vous

Rédaction web avec Hitiura Mervin

Il y avait du monde… et du beau monde, ce samedi sur l’avenue Pouvana’a a ‘O’opa. Des centaines de personnes ont fait le chemin jusque-là pour admirer la Miss France 2019, Vaimalama Chaves, à l’occasion de cette parade organisée en moins d’une semaine.Les Misters Tahiti ont ouvert le cortège, suivi du char de Miss France puis de celui des anciennes Miss Tahiti et des dauphines. Les autorités du Pays et de l’État étaient également du cortège, accompagnés du comité Miss Tahiti et de Sylvie Tellier, représentante du comité Miss France.Avec sa robe somptueuse, son diadème qui brille de mille feux, son sourire qui séduit, Vaimalama a facilement conquis son public.La parade s’est terminée dans le parc Paofa’i où d’autres Polynésiens attendaient de pouvoir rencontrer Vaimalama.