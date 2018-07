En balade à vélo, une mamie se fait lacérer le cou par un cerf-volant

Léontine Bordes a eu la peur de sa vie. Mardi dernier, cette mamie circule à vélo dans les rues de Papeete. Il est 11 heures du matin. Comme chaque jour, elle regagne son domicile après une visite à sa fille. Mais au détour d’une rue de la Mission, cette balade quotidienne tourne au drame.



> Un fil invisible



Un enfant joue avec un cerf-volant qu’il manipule à l’aide d’un fil en nylon blanc et fin. Léontine Bordes ne le voit pas. Lorsqu’elle passe, le fil lui lacère la gorge. La retraitée n’a pas le temps de réagir.



La matahiapo tombe de son vélo. Elle se souvient : ‘’Le fil du cerf-volant m’a tranché la gorge. J’ai été déséquilibrée et je suis tombée sur la route. Je passe tous les jours par-là, je ne m’y attendais pas. Je ne pensais pas qu’un fil pouvait me taillader le coup à ce point.’’