En Nouvelle-Calédonie, l’AS Tefana dispute sa qualification pour la O-League

Arrivés en milieu de semaine à Koné, leur camp de base pendant toute la durée du tournoi, les jaunes et verts de Faa’a retrouvent la fameuse Champions League Océanienne qu'ils avaient quitté il y a un an déjà. Une compétition que tout joueur de foot rêve de disputer.



"On vient ici pour essayer de se qualifier et représenter le Pays confie Alvin Tehau, capitaine de l’AS Tefana. "Il faut qu'on prenne un maximum de plaisir, car comme je l'ai dit aux joueurs, eux ou moi personnellement, on n'aurait jamais fait de Champion's League en Europe. On a cette occasion, cette chance de la faire ici, donc il faut qu'on en profite au maximum !" ajoute Franck Mathieu, entraîneur de l’AS Tefana.