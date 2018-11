En Italie, IKEA ouvre ses portes aux chiens errants pour les protéger du froid

Rédaction web

D'autres internautes se sont ensuite mis à leur tour à publier des photos de chiens dans le magasin, et certains venus acheter du mobilier sont même repartis avec un chien. "J'ai ressenti une profonde tendresse et un grand bonheur en voyant ces chiens accroupis à l'entrée d'IKEA" a expliqué une jeune femme au site Dodo . "Si tous les magasins qui avaient de l'espace pouvaient recueillir des animaux, je serai très heureuse" a-t-elle poursuivi."Merci Dieu, il y a encore de bonnes gens en ce bas monde pour venir en aide aux pauvres animaux", a écrit une personne sur Instagram. "Faire preuve d’une telle compassion à l’égard de ces êtres est un bel exemple pour nous tous..." a déclaré un autre internaute. Ce n'est pas la première fois qu'IKEA montre son engagement envers les animaux. L'entreprise a notamment réalisé des campagnes d'adoption avec l'association américaine Hope for Paws.