En Californie, les cendres de papy étaient dans les cookies

Les faits se sont produits le 4 octobre à la Da Vinci Charter Academy, et au moins neuf lycéens au total auraient mangé les macabres biscuits, selon Paul Doroshov, de la police de Davis, cité par des médias locaux. Certains élèves ignoraient la présence de cendres humaines dans les cookies au sucre mais d'autres "étaient prévenus et les ont quand même consommés", a-t-il déploré, jugeant l'affaire sérieuse.Un des lycéens concernés, Andy Knox, a expliqué à la télévision locale KCRA-TV qu'une fille de sa classe lui avait offert un gâteau en lui disant qu'il contenait un "ingrédient spécial" mais qu'il avait pensé à du cannabis. Selon l'adolescent, le biscuit n'avait pas un goût bizarre mais renfermait "de petits grains gris" et "craquait sous la dent, comme quand on mange du sable étant enfant".