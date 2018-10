En Australie, le prince Harry et Meghan à la plage avec des surfeurs

Dans la brume matinale, Meghan, en robe d'été, et Harry, pantalon beige et chemise bleue, sont allés à la rencontre de surfeurs venus prendre la mythique vague de Bondi à Sydney. De nombreux riverains étaient massés à proximité pour apercevoir le couple royal britannique. "On entend encore aujourd'hui des gens qui se souviennent de la visite de la reine" en 1954, explique Christopher Cundle, 26 ans. "Je peux facilement imaginer que c'est un événement dont je parlerai à mes petits-enfants et aux générations futures. C'était super", poursuit-il.

Harry, 34 ans, et Meghan, 37 ans, qui viennent d'annoncer qu'ils attendaient un bébé pour le printemps prochain, ont entamé lundi à Sydney une tournée de 16 jours dans le Pacifique.