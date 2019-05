SOCIÉTÉ

En 2018, les prix sur les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées ont baissé de 3%

Jeudi 23 Mai 2019 à 16:54

ÉCONOMIE - Sur l’année passée, les prix ont diminué de 0,7% en lien principalement avec une baisse des prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées. En revanche, pour les transports et le logement, les prix sont en hausse. Décryptage.

