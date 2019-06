En 2018, la masse salariale a progressé de 2.6% en Polynésie

Avant de faire le bilan des comptes administratifs de 2018, le président du Pays a d'abord dressé ce jeudi matin le bilan des activités menées au cours de l'année écoulée. "Placée sous le signe de la croissance et du développement économique, les résultats économiques de l’année 2018 confirment la trajectoire ascendante entamée depuis maintenant 5 ans. (...) En 2018, la production de richesse de notre Pays s’est accrue de manière sensible. Le Produit Intérieur Brut, qui en est le principal indicateur, a augmenté de + 2,5 %, soit une croissance bien supérieure à celle de la France. La masse salariale a progressé de 2,6 %, et 1500 nouveaux emplois salariés ont été créés" a déclaré Edouard Fritch, lors de la séance plénière à l'Assemblée de la Polynésie. "L’activité touristique affiche une hausse de fréquentation de presque 10 % sur l’année, pour atteindre le chiffre de 216 000 touristes" a-t-il encore poursuivi.



"Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent, en 2018, à 128,7 milliards de Fcfp, et les dépenses de fonctionnement à 103 milliards. Ce très bon résultat a permis de dégager un niveau d’autofinancement confortable pour nos dépenses d’investissement, en complément des transferts de l’Etat et d’une enveloppe d’emprunts bien maîtrisée" a-t-il expliqué concernant le bilan des comptes administratifs de 2018. Il a également expliqué avoir poursuivi la politique de désendettement du Pays et que, "En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement au titre des aides à caractère économique, 8,7 milliards de francs ont été versés en 2018 pour l’emploi et le développement de l’économie" .