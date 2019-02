Emmanuel Macron en Polynésie "dans le courant du dernier trimestre" 2019

(communiqué de presse)

En mission à Paris, le président Edouard Fritch a rencontré Stanislas Cazelles, conseiller outre-mer du Président de la République Emmanuel Macron.Le président de la Polynésie française était accompagné du président de l’Assemblée de la Polynésie française, Gaston Tong Sang, de la sénatrice Lana Tetuanui, et de la députée, Maina Sage. Deux sujets majeurs ont été discutés : la modification du statut d’autonomie et la visite officielle du président de la République française en Polynésie française.Sur la modification du statut, Stanislas Cazelles a bien compris que l’introduction du nucléaire dans le statut de la Polynésie française revêt une importance symbolique sur les plans politique et économique. La modification statutaire va entrer dans sa phase parlementaire et sera examinée par la commission des lois du Sénat, ce mercredi à Paris.Sur le voyage officiel du président de la République en Polynésie française qui aura lieu dans le courant du dernier trimestre de cette année 2019, Stanislas Cazelles a lancé les préparatifs et fera lui-même plusieurs missions en Polynésie pour finaliser la visite officielle du Président Macron.