Embarquement immédiat à bord de Fa'afaite, direction les Tuamotu

Rédaction web avec Esther Parau Cordette et Sam Teinaore

Si certains vont donc faire leurs premières armes, d’autres comme Moeata passent du statut de capitaine à celui de navigateur -la fonction la plus importante lors des grandes traversées effectuées par leurs ancêtres : "Cela fait 9 ans que que je navigue sur Fa'afaite. Chaque voyage est différent. Selon le but du voyage, selon la distance, il y a un peu plus d'excitation, de mystère, d'appréhension. (...) Plus je navigue, plus j'apprends des choses, plus je me rapproche de mes ancêtres. Et plus le voyage est long et loin, mieux je porte !".À leur arrivée à Rangiroa d’ici une dizaine de jours, un autre équipage viendra les remplacer pour terminer ce périple aux alentours du 22 novembre. D’autres voyages seront organisés dans les mois à venir.