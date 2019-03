Elodie Gossuin sous le charme de Vaimalama Chaves

​Rédaction web

Son poids, sa manière de s'exprimer, ses apparitions télé... Vaimalama Chaves a été très critiquée ces dernières semaines. Matthieu Delormeau et Rachel Legrain Trapani dans Touche Pas à mon Poste, et dernièrement des internautes agacés par la prise de poids de la Miss.Ces critiques, Vaimalama y a répondu dans une interview au magazine Gala : "Oui, c’est vrai, j’ai pris un peu de poids depuis mon élection. Mais comment pourrait-il en être autrement ? Je suis invitée tous les jours, midis et soirs, à des tables merveilleuses ! Je savoure ma chance… et les plats délicieux que l’on me sert, a-t-elle expliqué. J'ai des rondeurs. Et alors ? Ou alors ceux qui me critiquent sont jaloux et ils feraient mieux d’aller manger un casse-croûte au lieu de déverser leur haine sur les réseaux sociaux !"Même si elle a quelques détracteurs, Miss France 2019 a surtout de très nombreux soutiens. L'animatrice télé et Miss France 2001 Élodie Gossuin était l'invitée du Buzz TV du Figaro cette semaine. À l'évocation de notre nouvelle ambassadrice, l'ancienne Miss a lancé une pluie d'éloges : "Je l'adore ! Je l'ai croisée la semaine dernière. Il y avait le gala des Bonnes fées. "Vai" comme tout le monde l'appelle, était là. Quand je dis que c'est un "bonbon", c'est dans le côté positif. On a envie de la prendre dans les bras. Elle est douce. Elle a en plus une forme de discrétion alors qu'à la fois elle est très cash quand elle intervient. C'est un soleil. Elle dégage, elle a un charme incroyable. Elle est belle et on sent qu'elle a quelque chose de très bon à l'intérieur aussi. Tu te dit "viens là petite soeur, si y'a besoin viens là n'hésite pas". T'a envie de la protéger et en même temps tu sens qu'elle a déjà parfaitement compris comment s'imposer sans faire semblant, sans endosser une robe de Miss France qui n'est pas la sienne. Elle enfile joliment sa robe de Miss France à elle et elle le fait très bien je trouve." Pluie d'éloges pour la vahine. On n'aurait pas dit mieux.