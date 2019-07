Elle entame une grève de la faim pour récupérer sa maison

Rédaction web avec Sam Teinaore

Ce lundi matin, les passants et les automobilistes ont pu remarquer devant la cathédrale de Papeete des pancartes et une femme qui vient d’entamer une grève de la faim. Il s’agit de Danielle Badero. Cette femme s’était fait connaître via les réseaux sociaux et la presse écrite alors qu’elle tentait de récupérer la maison qu’elle venait d’acheter à Mahina.Seul souci, il y a toujours des locataires, installés par l’ancien propriétaire. Danielle a tenté de les faire sortir, mais c’était au mépris de certaines règles et droits dont elle n’avait pas connaissance. Elle se retrouve aujourd’hui empêtrée dans des procédures et veux faire part de son mécontentement."Je vis une injustice colossale, lance-t-elle. Cette année j’ai 60 ans, et ça fait déjà plus d’un an que j’attends ma maison. Dedans j’ai deux professeurs qui ne veulent pas sortir de ma maison. Ils ont été signifiés plusieurs fois de partir, toujours en vain, ils trouvent toujours tous les prétextes pour ne pas partir. Et moi je veux fêter mon anniversaire chez moi avec mes enfants. J’ai payé cette maison avec toutes les économies d’une vie et je ne peux pas rentrer chez moi. Je demande tout ce qu’il y a de plus légitime, à pouvoir rentrer chez moi. Je ne peux pas attendre un an ou deux, je n’ai pas la santé qui le permet…"