Elections européennes: quelle mobilisation en Polynésie ?

Rédaction web avec Laure Philiber

En 2014 la France était divisée en 8 circonscriptions, dont une dévolue aux Outre mers. Le Calédonien Maurice Ponga porte, depuis deux mandats, la voix du Pacifique. Mais l’article 1 de la loi sur les élections européennes change la donne. En effet, la nouvelle loi rétablit une circonscription unique pour l’ensemble de la France. Les listes sont désormais établies au niveau national. Conséquence : Cela limite la visibilité des Polynésiens.Autre changement : le nombre d’Eurodéputés. C’est l’un des effets directs du Brexit. De 751 il passe à 705. 27 des 73 sièges britanniques seront redistribués. La France est l’une des principales bénéficiaires avec 5 eurodéputés supplémentaires. Et passe donc de 74 à 79 représentants. Les 46 sièges restants laissés par les anglo-saxons sont placés en réserve en cas d’élargissement de l’UE.Au fenua ce scrutin quinquennal mobilise de moins en moins depuis 10 ans. De 40% de participation en 2004, nous sommes passés à 23 en 2009 puis moins de 15% en 2014. La circonscription unique ne devrait pas encourager une évolution vers plus de participation. Une dizaine de listes nationales sont en train d’être constituées dont une par les "Gilets Jaunes". Pour l’heure, seul un candidat local est susceptible de figurer en position éligible sur une liste.Il s’agit d’Eric Minardi proche du Rassemblement national. Rien n’est pour l’heure arrêté mais Louis Aliot, l’un des leader du parti s’y était engagé lors de sa venue en fin d’année dernière. "Ce sera surement Eric Minardi, mais pas peut être pas seulement, parce que nous avons mis l'outremer au cœur de notre programme politique et tous les territoires seront représentés sur notre liste nationale aux élections européennes."Une autre Polynésienne souhaite porter la voix du fenua à Bruxelles sous les couleurs d’En Marche… "La liste est en cours de validation. Il y a une candidate locale que je ne nommerais pas dans le respect de la procédure. Nous avons des tracts, tout un kit de propagande qui nous sera fourni pour agir sur le terrain." précise Philippe Bercegol.Pas d’autre candidat sont officiellement lancé pour l’heure. Seul le Tahoera’a Huira’atira a affiché clairement son choix. Le parti soutiendra les Républicains. Le Tapura à ce jour n’a pas pris de position en faveur d’une quelconque force politique. Pas plus que le Tavini, qui devrait néanmoins déterminer une posture le week-end prochain lors de son séminaire.Heiu ra Les Verts n’a pas de candidat local mais compte bien se mobiliser. "On nous a toujours dit que cela ne servait à rien, que c'était ridicule, c'était loin. Toutes les mauvaises excuses sont valables pour se justifier d'un non engagement. Nous nous sommes fidèles à nos engagements, on soutiendra la liste Europe Ecologie Les Verts qui est principalement composée de personnalités issues pour la plupart du parlement européen, des gens expérimentés et il y aura certainement très peu de représentants des Dom-Tom. Ceci étant, cela ne modifie en rien la perspective que nous avons, qui est qu'il faut penser global et pour penser global, il ne faut pas uniquement regarder son pito." estime Jacky Bryant.Electeurs, pour la première fois, la date limite d’inscription sur les listes électorales a été repoussée. Vous avez encore deux semaines, jusqu’au 31 mars, pour vous enregistrer. Vous pouvez également désormais vérifier en ligne si vous figurez sur les listes de votre commune.