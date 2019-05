Élections européennes 2019 : les résultats en Polynésie

En Polynésie française, sur les 195 564 votants sur les listes, il y a eu 152 207 absentions et 43 357 votants, soit un taux de participation de 22,17%.



Par comparaison, en 2014, il y avait 197 374 votants enregistrés pour 185 639 abstentions et 29 555 votants, soit un taux de participation de 14,97%. La participation, en hausse de plus de sept points par rapport à 2014 donc, reste néanmoins faible. Malgré les aides de l’Europe pour l’assainissement ou la construction de routes, elle est souvent perçue à Tahiti comme lointaine et inutile.