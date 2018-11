Éduquer le palais des enfants avec les "classes du goût"

C’est à l’issue du village de l’alimentation et de l’innovation qui s’est tenu l’an dernier, que le projet prend forme. Cette année, deux écoles sont concernées : celle de Pamatai à Faa'a et celle Tamahana à Arue."C'est un moyen de découvrir l'alimentation de manière plus ludique et de comprendre comment nos sens fonctionnent, et comment les utiliser à bon escient pour profiter pleinement des aliments. En ayant cette éducation au goût, l'enfant aura envie de se diriger vers des aliments plus complexes d'un point de vue des saveurs et des arômes, et non rester sur des aliments purement sucrés ou salés" explique Manihini Lefoc, consultante en alimentation santé et porteuse du projet.