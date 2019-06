Education : le mouvement de grève suivi en Polynésie

Rédaction web avec Jeanne Tinorua

Le préavis de grève déposé par le SNETAA FO Polynésie prend effet lundi, alors même que débutent les épreuves du baccalauréat. Un mouvement national pour dénoncer le projet de loi sur l’école de la confiance dite loi Blanquer et adopté ce jeudi.Le préavis de grève couvrira toute la période du 17 au 29 juin. Plus de 500 enseignants, personnels administratifs ou encore infirmiers sont attendus. "C'est une mobilisation contre toutes les suppressions de postes. A un niveau national il y a eu pas mal de suppressions, au niveau local on a perdu 10 postes d'enseignants, 4 postes administratifs, explique Maheanu’u Grouthier, secrétaire général de la FNEC FP FO. Pour les postes d'enseignants on nous dit que ça a été compensé par des heures supplémentaires mais augmenter la charge de travail des enseignants ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. C'est aussi pour la partie conditions de travail. Il faut savoir que les personnels administratifs depuis 2000, au niveau national il y a eu 10 000 suppressions de postes ce qui fait que dans certains services, les collègues terminent à 17 heures mais ils sont chez eux à 19 parce qu'ils ont du travail à faire, ils veulent faire avancer les choses et par manque d'effectif, ils travaillent plus mais n'ont pas droit aux heures supplémentaires."