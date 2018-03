Edouard Fritch revient à la retraite à 60 ans

Rédaction web

Au premier rang desquelles, le retour à 60 ans pour l’âge légal de la retraite. Dans le texte du gouvernement il était prévu que cet âge passe à 61 ans en 2020 puis 62 ans en 2021. Le président fait donc marche arrière sur ce point mais demande au Comité d’orientation et de surveillance des retraites (qui doit être créé par la nouvelle loi) de trancher sur le dossier de l’âge légal de départ dans les années à venir : « Il est vrai qu’il n’est pas logique que l’on décide d’ores et déjà du report de l’âge de la retraite avant que ce conseil d’orientation n’ait statué sur la question, se justifie le président, . Aussi le gouvernement propose de fixer l’âge légal de la retraite à 60 ans en 2019 et de renvoyer les modifications aux propositions que nous fera le COSR».Et le président de conclure: « C’est aux partenaires sociaux qu’il appartiendra de modifier les paramètres de départ à la retraite ».Edouard Fritch a également proposé deux mesures : le départ à la retraite à 55 ans pour les métiers à « travaux pénibles » (comme les dockers ou les ouvriers du bâtiment) et, comme Jean-Christophe Bouissou l’avait annoncé la veille, la cotisation des ministres et élus à la caisse de retraite de la CPS.Trois annonces faites à quelques heures de l’examen du texte (sans doute en fin d’après-midi) et alors que la pression des manifestants massés place Tarahoi, se faisait entendre jusque dans l’hémicycle. « Je veux la paix dans ce Pays», a martelé le président qui a demandé à tous de « reprendre le travail ».De nombreux grévistes restaient mobilisés dans le hall de l’assemblée, où certains ont manifesté leur mécontentement malgré les concessions du président.Ce soir, le président du Pays sera l'invité des journaux de TNTV.