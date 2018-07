Edouard Fritch : "Je veux qu’il sache qu’ici, nous sommes soucieux de la bonne utilisation des crédits de l’Etat"

Interrogé sur les affaires qui secouent le gouvernement Macron et agitent l’opposition , Gérald Darmanin a déclaré : "Il ne faut pas confondre l’agitation politicienne et l’avancée pour l’intérêt général."



Sur les deux motions de censure qui seront discutées en séance mardi prochain, il a ajouté : "Le Parlement va voter et ce qui est certain c’est que j’ai pu constater que le Premier ministre a été très largement applaudi par tous les bancs de la majorité même un peu au-delà. Je pense que ce que veulent les Français, ce que veulent les Polynésiens, c’est plus de croissance, plus d’emploi, plus de travail et qu’on arrête de se perdre, comme l’a dit le président de la République, dans une tempête dans un verre d’eau. Les grands marins voient qu’il y a des moments où la mer est un peu agitée, il faut rester calme et poursuivre sa route."