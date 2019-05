Edouard Fritch : "Il est important que les Polynésiens voient que ça bouge en matière de grands travaux"

L'escale suivante a lieu à Punaauia, à l'entrée de la ville, où les travaux pour la 3e voie se prolongent. "On va être libéré de tous ces travaux à la rentrée, on l’espère en tous cas", se réjouit le maire, Simplicio Lissant . "Cette rentrée sera le moment test. On verra si les ouvrages qui ont été préparés correspondent aux besoins de nos habitants. Dans cette partie, il y a énormément d’ouvrages : la TEP, la Poste, l’eau pluviale et potable. Ca pose énormément de problèmes de coordonner les calendriers des uns et des autres. On avait accusé beaucoup de retard pour les réseaux TEP. La commune a profité de ces gros travaux pour changer complètement les anciennes conduites d’eau potable qu’il nous fallait changer de toute façon. On a rajouté 4 mois au délai de départ. C’était des travaux nécessaires pour ne pas revenir casser les ouvrages par la suite. Et je dois rappeler que la municipalité a prévu l’augmentation du diamètre des tuyaux afin de répondre aux besoins du futur projet du Village Tahitien. En principe, on devrait mieux circuler. L’idée de la 3ème voie est de ne pas venir gêner ce flux qui arrive de Papeete vers le Sud. La troisième voie d’insertion ne viendra pas couper ce flux là. La circulation devrait être améliorée, en tous cas l’insertion au niveau de l’entrée de Punaauia".



Si cette 3e voie est donc en phase finale, à Punaauia, les travaux à l'ouest de la zone urbaine, eux, vont prendre une autre dimension, avec le lancement de la Route du Sud... "C’est toujours d’actualité", affirme le président du Pays. "Les consignes que j’ai donné au ministère de l’Equipement, c’est que nous commencions à bouger sur les parties foncières que nous maîtrisons. En 2000, nous avons acheté pas mal de terrains sur Punaauia et Paea. Les terrains de Papara et Papeari sont réservés au sein de leur PGA. Nous avons de quoi commencer à travailler. Je pense que ça va être un chantier sur 10 ans. Le fait que l’on puisse commencer maintenant va peut-être aussi aider certains, qui sont encore réticents au niveau foncier, à s’ouvrir, et à faciliter un peu ce travail, qui est un travail important : la maîtrise foncière".



À Punaauia, ce projet devrait aboutir à quelques expropriations : "Il faut se préparer au projet au consulter les uns et les autres, et choisir la meilleure formule qui nuise le moins possible aux usagers, notamment les propriétaires terriens et les maisons qui se trouvent sur le tracé", précise Simplicio Lissant. "Pour l’instant, en l’état actuel, ce sont une trentaine de personnes qui seraient expropriées, mais si on peut minimiser on le fera".