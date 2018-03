Edouard Fritch : « Ce n’est pas dans la rue que nous sauverons les retraites »

Rédaction web

« Dans un an, nous aurons totalement épuisé les réserves, ce qui veut dire qu’on ne pourra même plus payer les retraités actuels. »Jeudi, le président du Pays, Edouard Fritch a décidé de s’adresser aux Polynésiens dans une lettre ouverte , publiée sur la page Facebook du Tapura Huiraatira.A quelques jours de la grève organisée par l’intersyndicale, le chef du gouvernement a souhaité informer la population de l’urgence de réformer les retraites. Le président du Tapura rappelle que les discussions ont duré trois ans. Chiffres à l’apui, Edouard Fritch estime qu’il est temps de prendre ses responsabilités.Ce courrier s’adresse aussi aux grévistes. Edouard Fritch tacle les propos des syndicats. Il explique :« Les discours des représentants syndicaux m’ont choqué, parce qu’ils ne disent pas la vérité et ils cherchent à manipuler l’opinion. […] Le gouvernement ne vous demande pas de payer plus. Le gouvernement vous demande de travailler un peu plus longtemps, comme c’est le cas partout dans le monde. Au lieu de partir à la retraite à 60 ans, à partir de 2021 vous partirez à 62 ans. »Le président estime que : « Ce n’est dans la rue que nous sauverons les retraites. »