Eco-mobilité : une charte pour se bouger

En Polynésie française, les transports terrestres (33%) et la production d'électricité (36%) concentrent la majorité des émissions de gaz à effets de serres. Entre pollution de l'air, consommation de carburant et d’espace (stationnement, etc.), embouteillages, bruit, coût financier ; le bilan des transports est assez conséquent et les nuisances engendrées dégradent nos conditions de vie et notre santé.



Pour tenter d’enrayer ce phénomène, l’Ademe encourage les actions en faveur de l’éco-mobilité en mettant en place une charte.

L’éco-mobilité est le développement et la gestion de modes de déplacement plus respectueux de l’environnement, sains et accessibles à tous.



L’éco-mobilité est définie par tous les transports alternatifs à la voiture individuelle (marche à pied, vélos, transports en commun…), mais aussi l’optimisation de l’utilisation de la voiture individuelle (auto-partage, covoiturage, éco-conduite…) et des transports de marchandises (mutualisation logistique, éco-conduite…).



Elle offre des bénéfices à plusieurs niveaux : pour la santé, pour la sécurité, pour lutter contre la vie chère, pour la qualité de vie et pour l’environnement.



Tous les acteurs du domaine public, associatif et privé peuvent adhérer à la charte. Il suffit de s’engager à mettre en place au moins trois actions en faveur de l’éco-mobilité.