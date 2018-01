Eclipse de lune : ce qu’il faut savoir pour y assister

Une lune bleue, une super lune et une éclipse lunaire : le phénomène ne s’était pas produit depuis 1866. La lune bleue signifie en réalité que c’est la 2ème pleine lune en un mois. Cela survient tous les deux ans et demi.



L’astre en phase pleine se trouvera aussi à son périgée, comprenez son point d’orbite le plus près de la Terre. La lune apparaitra donc plus grosse et 30% plus brillante, c’est ce que l’on appelle la super lune. Il s’en produit entre quatre et six chaque année.



Ce mercredi, avec l’éclipse de lune et si les étoiles sont au rendez-vous, le ciel devrait offrir un beau spectacle. Claude Lamotte, président de la société d’astronomie de Tahiti, résume :



« Si les conditions météo sont bonnes, la lune va devenir rouge foncé. La lune va se trouver dans le cône d’ombre par rapport à la terre. Elle ne sera plus éclairée par le soleil directement mais par les couches atmosphériques de la terre. C’est pour cette raison qu’elle va changer de couleur. »