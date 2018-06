Échouage d’un porte container à Raroia

Rédaction web avec communiqué

Selon les services du haussariat, ce navire ne s’était pas signalé en avarie auprès du JRCC. L'administrateur d'État des Tuamotu a pris attache avec le tavana et ses services afin de faire un premier point de situation. Au moins neuf personnes se trouvent à bord sans difficulté sanitaire signalée à ce stade.Dès qu'il en a été informé, le Haut-Commissaire de la République, a engagé un hélicoptère "dauphin" de la flottille 35F afin de porter secours à l’équipage du cargo et un avion Gardian de la flottille 25F afin d’avoir rapidement une première évaluation de la situation humaine (situation précise des membres d'équipage) et matérielle (position du navire ; pollution éventuelle), qui sera transmise aux autorités du Pays, lesquelles sont déjà informées et procéderont à une évaluation. L'armateur sera mis devant ses responsabilités.Les moyens aériens qui ont été immédiatement engagés devraient être sur zone vers 13H30 pour le Gardian et 14h45 pour le Dauphin.