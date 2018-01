Echappées Belles en Polynésie : "un goût de paradis"

Direction le fenua pour la première émission d'Echappées belles, diffusée sur France 5. Tiga, nouvelle recrue, a parcouru la Polynésie française pendant plusieurs jours au mois de novembre.Les équipes se sont rendues à Bora Bora, à Moorea et à Tahiti.Ils ont marché dans les pas des anciens, fait de la pirogue, mangé un ahima'a, participé à un cours de danse et appris à faire des costumes végétaux.L'émission retrace cette aventure et livre de très belles images du territoire.Pour ceux qui auraient loupé la diffusion, il est possible de visionner le replay ICI