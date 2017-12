Echappées Belles consacre une émission à la Polynésie

Rédaction web

Le équipes de tournage étaient sur le territoire en novembre dernier. Pendant 10 jours, la présentatrice Tiga et les techniciens de Echappées Belles se sont baladés dans les îles de la Polynésie à la découverte de ses habitants, de sa culture et de ses traditions.Le départ de cette aventure démarre à Bora Bora. La présentatrice rencontre les locaux et fait le tour des îles. L’équipe est ensuite allée à Moorea pour plonger avec les raies et les requins. A Tahiti, ils ont goûté au four tahitien et aux plaisirs du ori tahiti avec le groupe Hei Tahiti de Tiare Trompette.Le reportage sera diffusé en métropole sur France 5 le samedi 6 janvier à 20h50, heure de métropole.