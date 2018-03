Earth hour : prendre du temps pour la planète

Encourager les comportements et les modes de vie durables à travers le monde : c’est le but de l’évènement Earth Hour. Lancé en 2007 en Australie, cette action est organisée aujourd’hui dans plus de 178 pays.En Polynésien, l’événement est arrivé en 2013 avec une soirée aux chandelles. La 6ème édition de cette opération aura lieu du 19 au 24 mars prochain.La semaine, des soirées thématiques auront lieu ans l’amphithéâtre de la CCISM sur des thèmes comme l’océan, l’énergie, les citoyens et les déchets. Lundi 19 mars : Olivier Pôté, Directeur de la Fondation FACE, sur la thématique « Citoyens : Vers une révolution sociale en Polynésie française ? » Mardi 20 mars : Dominique Morvan, Chef d’édition à Univers Polynésiens, sur la thématique « Energie : Pour une stratégie énergétique en phase avec la Nature » Mercredi 21 mars :Noelyn Faussane, Gérante de l’Epicerie ECO Vrac, sur la thématique « Déchets : Traitement des déchets, le dossier impossible. » Jeudi 22 mars :Hinano Murphy, Présidente de l’Association Te pu Atiti’a de Moorea, sur la thématique « Océan : La langue et la culture, moyens de préservation de l’environnement. »Le samedi 24 mars, les restaurants, hôtels, bars, snacks et roulottes partenaires proposeront à leur clients une soirée aux chandelles.Le public pourra prendre part à un jeu-concours qui va consister prendre en photo son plat et le poste sur la page de l’événement.De nombreux lots seront à gagner après un tirage au sort offert par les restaurateurs. Le mouvement Earth Hour consiste à éteindre les lumières non essentielles durant une heure le samedi 24 mars, entre 20h30 et 21h30.