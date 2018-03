Earth hour : 1 heure pour la planète le 24 mars

L'événement Earth Hour Tahiti 2018, une heure pour la planète, aura lieu le samedi 24 mars. Le principe : pendant une heure, éteindre les lumières non essentielles



Pour cette nouvelle édition au fenua, la CCISM, en partenariat avec AB&B Consulting et Earth Hour Tahiti, lance ainsi la 6ème édition de l’opération « Soirée aux chandelles ».



Des établissements de restauration (hôtels, bars, restaurants, roulottes, snacks) proposeront à leur clientèle une soirée aux chandelles dans une ambiance tamisée et cosy.

Pour l'occasion, la CCISM organise aussi un jeu-concours qui consiste pour les dîneurs à prendre en photo leur plat puis à la poster sur la page de l’événement créé spécialement sur la page Facebook de la CCISM.



Les clients auront également la possibilité de faire gagner leur restaurant préféré : les 3 établissements qui auront obtenu le plus de photos de leurs clients gagneront « Les Trophées Fetia ».



l'objectif du mouvement Earth Hour est de sensibiliser la population au changement climatique.

La campagne internationale de Earth Hour pour la période 2018-2020 se focalise sur l’importance de la Nature et la nécessité de la préserver pour lutter contre le changement climatique annoncé.

L’idée principale de la campagne internationale cette année est de déterminer les questions importantes qui nous préoccupent localement et qui nécessitent une mise en lumière.

Ainsi, la campagne s’articulera autour de l’idée de connecter le grand public à la Terre - pour nous en Polynésie française, de nous connecter au Fenua avec le hashtag #Connect2Fenua.



Cette année, en plus de la Soirée aux chandelles le jour de l’événement, quatre soirées thématique auront lieu du lundi 19 au jeudi 22 mars, de 17h00 à 18h30, dans l’amphithéâtre de la CCISM. Elles seront consacrées à l’Océan, l’Energie, les Citoyens et les Déchets.