Duel Vanuatu/Salomon pour débuter la série de matchs du groupe B de la Ligue des champions OFC

Ce sont les équipes Vanuataise et Salomonaise qui ouvrent la série de 6 matchs au stade Pater, ce dimanche 11 février.

Un match a suivre en direct sur la page FB de TNTV, et en différé en télé (21h30).

Second match de cette journée : AS Dragon / AS Lossi, finaliste de la super ligue Calédonienne. Un match a suivre à partir de 18h en direct sur notre page, et en différé à 22h45 en télé.



Les prochains matchs sont prévus mercredi 14 et samedi 17 février.

Voici le calendrier et les horaires des rencontres.