Du wi-fi gratuit à Uturoa

Rédaction avec Jessica Doucet-Tuahu

« Je suis triste de voir que les touristes sont obligés de se payer un coca pour avoir le wi-fi. » C’est à partir de ce constat que la maire de Uturoa, Sylviane Terooatea, a décidé d’installer des bornes wi-fi dans sa commune.Depuis le 16 décembre dernier, administrés et touristes peuvent profiter d'un réseau internet gratuit. Autour du marché et à la mairie, il est possible de se connecter 24 heures sur 24.La maire précise :« Nous avons fait le nécessaire techniquement pour que au moins 500 personnes puissent connecter en même temps. Les utilisateurs ont eu une heure de connection et au bout de ce temps, ça coupe. Ensuite, il faut attendre deux heures avant de se reconnecter. Cela permet de garder le contrôle et d’éviter tout téléchargement. »Aux abords du marché, les habitants sont satisfaits de ce dispositif. Pour les commerçants, la wi-fi est aussi un moyen de vendre et de mettre en valeur leurs produits autrement.L’installation de la zone a coûté 700 000 francs à la commune de Uturoa. Chaque mois, les charges seront de 67 000 francs.Cette initiative est en phase test. Si elle s’avère concluante, le réseau wi-fi pourrait être entendu à d’autres zones de la commune.