Du troc pour un Noël autrement

Ce dimanche matin à Mamao, des dizaines de peluches, des poupées ou encore des puzzles s'étalaient sur les stands de l'épicerie Eco Vrac à Mamao. A l'approche de Noël, un troc était organisé. Une seule règle : 1 pour 1, amener un objet et repartir avec un autre. "C'était une demande des parents de pouvoir échanger leurs jouets parce que ça reste dans les placards, ça prend de la place et ce n'est pas utilisé. Autant que ça profite à d'autres enfants qui seront très contents et auront des jouets qui leur plairont pour Noël", explique Noelyn Faussane, co-organisatrice de l'événement.