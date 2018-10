Du sang et des larmes, votre film du mardi soir sur TNTV

Réalisateur : Peter BERG

Casting : Mark WAHLBERG | Taylor KITSCH | Emile HIRSCH



Le 28 juin 2005, un commando de quatre Navy Seals prend part à l’opération "Red Wing", qui a pour but de localiser et éliminer le leader taliban Ahmad Shah. Mais rapidement repérés et encerclés, les quatre soldats vont se retrouver pris au piège.



Déconseillé aux moins de 12 ans