Du haut débit aux Tuamotu et aux Marquises à la fin de l’année

L'île de Batz est à quai jusqu’à fin juillet. Le câblier doit charger les 2 800 kilomètres de câble en provenance de Calais et alimenter en haut-débit les Tuamotu et les Marquises. Le navire effectuera d’abord la pose de la branche sud pour relier Papeete à Hao, Il reviendra ensuite à Papeete pour repartir le 31 août vers Rangiroa, puis se diriger vers Hiva Oa et Nuku Hiva.

Le navire a déjà posé jusqu’à 9000 km de câble pour des missions transatlantiques. Le chargement des câbles suit un tracé bien défini sur le pont puis dans les cales du bateau. Chaque manœuvre est minutieusement préparée pour éviter la moindre torsion.

Le navire compte jusqu’à 60 membres d’équipage pour la pose du câble Natitua. Selon les conditions météo, le câble pourra être déroulé à la vitesse de 4ètres par seconde. Au plus profond, il reposera 4 500 mètres sous la surface.

Thomas Chabrol

Tout au long des opérations, des tests seront effectués pour repérer et identifier un éventuel défaut électrique ou optique. La mise en service est prévue pour la fin de l’année.