Du football féminin au Festival des îles

Le football féminin a fait son entrée au Festival des îles l’année dernière. Pour cette nouvelle édition, 12 équipes se sont inscrites. Les joueuses s’affrontent dans des matchs de 8 contre 8 et toutes espèrent bien atteindre la plus haute marche du podium : "Il faut assurer ! On va aller jusqu'au bout au moins en finale ! nous dit une joueuse de football dans l'équipe féminine AS Vaitani de Ua Huka.



Les Marquises affrontaient l’équipe de Rapa Nui ce mercredi matin. C’est leur deuxième participation au festival : "Nous avons participé au futsal pour la première fois l'année dernière, et ce fut une très bonne expérience. Depuis, nous avons beaucoup travaillé, préparé deux équipes, une en futsal et une en football. Pour cette année, l’expérience se passe encore de manière positive. Les gens sont très amicaux. On a été bien accueillies" explique Vai Tuki, capitaine de l'équipe de football féminin de Rapa Nui.