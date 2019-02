Drones : de nouvelles contraintes pour les pilotes professionnels du fenua

Mike Gandouin est contrarié. Opérateur caméra de TahitiFlyShoot , une société de drones au fenua, il craint que son travail devienne plus compliqué. Jeudi dernier, les professionnels du secteur ont eu rendez-vous au haut-commissariat.Et il leur a été annoncé que faute de carte de vols disponibles à l’heure actuelle pour ces engins au fenua, l’ensemble de la Polynésie serait considéré comme une zone urbaine. Ce qui durcit les règles : "C'est contraignant au niveau du temps, avec la météo etc. Parce que quand on a une autorisation qui est valable, elle l'est pour un jour ou deux. Donc si la météo est pas bonne, on doit refaire le dossier... Et le temps minimum que nous a dit le haut-commissariat est de 5 jours. Et ça, dans nos plannings, cela complique les choses" déplore Mike.Par exemple, pour survoler les locaux de TNTV situés en zone urbaine, Mike a ainsi dû demander au préalable une autorisation écrite au haut-commissariat. Et avant le vol, il a dû alerter la tour de contrôle de l’aéroport du décollage.