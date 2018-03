Droits d’auteurs : la Sacem s’implante à Tahiti

Rédaction web avec Tamara Sentis

Société à but non lucratif, la Sacem Polynésie aura pour mission principale de collecter les droits d’auteurs auprès des diffuseurs de musique du territoire pour en reverser une partie aux artistes polynésiens.Pour éviter les déboires connus par la Spacem, la Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) Polynésie sera contrôlée par une commission consultative et un conseil de surveillance composé d’artistes membres de la société. Ils sont près de 500 artistes polynésiens à être déjà inscrits à la Sacem.Avec la société, les musiques utilisées dans les commerces donneront lieu à un droit d’auteur. La directrice de la Sacem, Virginie Bruant assure quel budget de fonctionnement de la structure ne dépassera pas 17 % des droits d’auteur perçus.« On ne va pas retomber dans les travers du passé. »La publication des statuts de cette société civile à but non lucratif doit se faire dans les prochains jours au Journal officiel. Les artistes toucheront une première répartition des droits au mois de juillet de cette année.