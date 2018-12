Drogue, assises, politiques et faits divers... retour sur l'année judiciaire 2018

2018, année de l’ice en Polynésie ? On peut se poser la question au vu du nombre d’affaires d’envergure toujours en cours d’enquête mais aussi de procès d’ampleur qui se sont déroulés cette année. Ceux du couple Dubaquier, de Kikilove et ses sbires ou encore du duo Mai-Marlier.



Au total, ce sont des kilos de méthamphétamine qui ont été introduits sur le territoire. La justice s’est donc montrée sévère. Des peines de huit à dix ans de prison ferme ont été prononcées contre les têtes pensantes de ces réseaux.



Mais la nature a horreur du vide, et d’autres se sont mis en place : d’où encore récemment des arrestations et des perquisitions, notamment dans l’affaire dite Sarah Nui.